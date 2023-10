Suggestion littéraire : Folks & Forks parle cuisine à sa fille dans un magnifique 2e tome

D'entrée de jeu, je dois faire une confession sympathique : je craque complètement pour Folks & Forks! Sur les réseaux sociaux, la jeune femme qui se nomme Frédérike Lachance-Brulotte, fille d'aubergistes, propose des capsules culinaires qui donnent l'eau à la bouche, en toute légèreté et en simplicité. Il ne faut rien de plus pour me donner envie de cuisiner.

Son blogue culinaire, aussi intitulé Folks & Forks, regorge d'idées de recettes, de trucs, de créations, etc. En 2021, la jeune femme faisait paraître son premier livre, Pour l'amour de la bonne bouffe, depuis devenu best-seller. Je prédis le même sort pour son nouvel opus, tout frais sorti du four, intitulé Folks & Forks : Héritage pour Mathilde.

L'oeuvre s'avère à la fois pertinente et touchante, puisque la nouvelle maman dédit son livre à sa fillette Mathilde. Elle s'adresse à elle dans chacune des pages, lui enseignant l'art de la bonne table, le sens de la famille et du partage.

Pour cette raison, Folks & Forks : Héritage pour Mathilde fait partie de ces rares livres de recettes qui se lisent comme une histoire, une histoire à laquelle on aimerait mettre notre petit grain de sel, un plat à la fois. Plus encore, les recettes sont inspirantes, les images magnifiques, les souvenirs nostalgiques et teintés d'un amour immense.