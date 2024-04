Marc Dupré et sa distillerie Cherry River adoptent une tendance très populaire

Nous avons eu l'occasion, en équipe, de faire l'essai des trois nouveaux mocktails. Si le Margharita n'est pas pour tous, en raison de son côté assez épicé, nous avons particulièrement craqué pour les versions Cosmo et Mojito, qui sont tout en fraîcheur et en pétillement. Le Cosmo a séduit toute notre équipe, avec la magnifique couleur rosée!

À ceci s'ajoutent d'autres produits qui pourront venir garnir votre bar maison : Un rhum ambré, un gin framboise et lime et un ajout à la collection d'eaux pétillantes alcoolisées, la saveur orange sanguine et framboise.

Ainsi, juste à temps pour la saison estivale, les deux entrepreneurs dévoilent une collection de trois mocktails, qui seront offerts en exclusivité dans les Métro de la Province. On y retrouve les saveurs Mojito, Cosmo et Marguarita.

Depuis quelques années déjà, la distillerie Cherry River, basée à Magog en Estrie, s'illustre dans la confection de vodka, de gin et d'eaux pétillantes alcoolisées. Fondée par Marc Dupré et son associé Francis Delage, la distillerie se démarque ici comme ailleurs, alors que plusieurs de ses produits se sont illustrés dans des compétitions à l'international.

Notons qu'après une série de travaux, la distillerie de Magog est prête à accueillir le public cet été. Une visite guidée est offerte, dans les installations établies dans le décor majestueux d'une ancienne église de plus de 150 ans d'histoire. Il est possible d'y déguster des spiritueux directement du baril de chêne et découvrir certains produits exclusifs.

À propos

Nichée au cœur des Cantons-de-l’Est, la distillerie Cherry River est installée dans une église centenaire, lui offrant une nouvelle vie empreinte de saveurs et d'arômes. La lumière du jour traverse les vitraux, baignant les alambics d'une douce lueur, tandis que les murs de pierre chargés d'histoire murmurent les secrets des spiritueux qui y naissent. Au sein de ce décor champêtre, où la nature règne en maître, Cherry River distille des gins, vodkas, prêts à boire et autres liqueurs uniques, inspirés par la richesse du terroir et l'héritage de la région. Chaque gorgée raconte une histoire, celle d'un amour pour les spiritueux et d'un savoir-faire artisanal de gens passionnés.