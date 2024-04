LeCiel : Des radis du Québec maintenant disponibles à l'année

Quelle belle surprise j'avais sur le pas de ma porte la semaine dernière, avec les produits LeCiel offerts pour dégustation! Dans la boîte qui trônait dans mon entrée, j'ai retrouvé des produits frais et gourmands, de quoi mettre l'eau à la bouche.

En effet, un maraîcher québécois, LeCiel à Mirabel (anciennement les serres Bertrand), a décidé de tenir tête aux distributeurs étrangers en offrant des radis de serre à l'année au Québec. Leurs produits garnissent déjà les étalages des grands épiciers du Québec; IGA, Metro, Super C, Adonis, Maxi et Provigo.

Le fondateur, Stéphane Bertrand, ainsi que son fils Steve, directeur général, ont été inspirés par les Hollandais pour ce lancer dans cette aventure gourmande à grande échelle.

Le résultat est pour le moins satisfaisant! Si les radis de jardin peuvent parfois avoir un goût très piquant qui peut en rebuter certains, les radis de serre s'avèrent plus sucrés, plus doux et surtout moins piquants. Ce faisant, les possibilités d'utilisation dans la cuisine sont décuplées.

Je me suis surprise, depuis deux-trois jours, à me faire des salades de radis, chose que je n'aurais pas cru possible avec des radis de jardin. Un peu de fleur de sel, un peu de poivre rose et une touche de vinaigrette et hop, le tour est joué! Vous avez là un accompagnement formidable et original, débordant de vitamines.

Bien sûr, les radis peuvent être transformés en relish, ajoutés à vos salades et plus encore. LeCiel offre trois variétés : les radis rouges, les radis déjeuners français et les radis trois couleurs. J'ai particulièrement craqué pour ceux-ci, absolument délicieux. (voir emballage ci-dessous)