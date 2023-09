Ce restaurant montréalais nommé parmi les 30 meilleurs nouveaux restos canadiens

Comme chaque année, la vitrine nationale d'Air Canada enRoute dresse son portrait des 30 meilleurs nouveaux restaurants au Canada.

Parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs nouveaux restaurants de Montréal et Québec, dont Le Molière par Mousso.

Ce restaurant de type brasserie française a été ouvert par Antonin Mousseau-Rivard et Daniel Vézina dans le quartier des spectacles à Montréal.

La description qui en est faite dans le top 30 ne peut que mettre l'eau à la bouche.

La voici : « Des chefs québécois de catégorie A (Antonin Mousseau-Rivard et Daniel Vézina) se sont pointés au Quartier des spectacles et y ont établi une brasserie à la parisienne intemporelle. Édith Piaf joue en boucle tandis que des grandes dames sirotent leur verre de rosé avec leur doré meunière, que des couples avalent Veuve Cliquot et huîtres au bar et que de fiers grands-parents paient un coquelet rôti à la broche à leur petite-fille. Une profiterole géante, coiffée d’un craquelin et débordante de crème épaisse et de crème glacée à la vanille, baigne dans une sauce chaude au chocolat. Un classique instantané. »

Entre les oeufs mayo et la mousse de foie de volaille, servis parmi les entrées, les huîtres, les tartares, la bavette de boeuf et les délices sucrés comme le Mille-feuille, la Suzette ou le Baba au rhum, impossible de ne pas avoir le goût de s'y poser pour un repas en bonne compagnie.

Consultez le top 30 ici.

Ce faisant, Le Molière par Mousso, comme les autres restos, se retrouve en lice pour une position au très convoité palmarès des 10 meilleurs nouveaux restaurants canadiens, à paraître le 1er novembre prochain.

Notons que les restaurants 9 Tail Fox, Anemone, Bonheur d'occasion, Cabaret l'Enfer, Les Mômes, tous à Montréal, ainsi que Le Melba à Québec font partie de ce prestigieux top 30. Ce sont tous des restaurants que nous aimerions découvrir.