Alicia Moffet se lance en affaires avec des produits inusités

Celle qui se décrit comme la plus grande adepte de cornichons sur ses médias sociaux depuis de nombreuses années travaille depuis un moment sur un projet immense : elle se lance en affaires! Le suspense a duré quelques jours avant qu'elle ne dévoile ce dont il s'agit exactement. Mais c'est enfin ce jeudi matin que la chanteuse et animatrice Alicia Moffet dévoilait ce dont plusieurs se doutaient : elle se lance dans l'alimentaire. Et bien sûr, son entreprise est inspirée du prénom de sa fille, sa muse, Billie.

Silly Billy, c'est donc le rêve des plus grands fans de cornichons, comme elle, qui devient réalité. La gamme imaginée par l'artiste est constituée de quatre sauces aux saveurs insolites :

Une sauce style trempette de cornichons, ainsi qu'une mayonnaise, une moutarde et une sriracha réinventés... aux cornichons.

Ok, on l'avoue, qu'on soit ou non amoureux de cet aliment, ces produits inusités piquent la curiosité! Tellement qu'en quelques jours seulement, la marque accumule déjà plus d'une dizaine de milliers d'abonnés.

Les produits sont déjà disponibles en épicerie, exclusivement dans tous les IGA du Québec.

Voyez sa fière publication ci-bas.

Alicia Moffet et son conjoint Fred Robichaud seront de retour à la barre de l'animation d'Occupation Double Mexique cet automne.