Trois idées de looks à copier des maquilleurs de stars pour les fêtes

La magie des célébrations approche à grands pas et le monde des célébrités devient une véritable source d'inspiration pour des styles aussi glamours que créatifs! En ce qui concerne les maquillages, on se fie aux professionnels des pinceaux pour planifier nos looks festifs. Les fêtes s'annoncent brillantes! 1 - Le latté makeup Ce look lumineux et naturel est tout indiqué pour vous si vous portez peu de maquillage au quotidien et préférez les finis délicats. On l'apprend de Virginie Vandelac, maquilleuse professionnelle, chroniqueuse télé et Web, qui démontre, étape par étape, comment réussir son maquillage « latté », un style qui va avec à peu près tout.

2- Le smokey rouge Rien de plus iconique qu'un smokey eyes pour accompagner les tenues de soirée. Pour faire changement, on l'adopte dans des teintes de rouge, une palette tout indiquée pour l'occasion! Pour les adeptes de brillance, on se lance sans hésiter dans les paillettes, pour un côté festif qui se fait remarquer. Cynthia Dulude, YouTubeuse et maquilleuse, en démontre un bon exemple ici-bas.

3- Toujours plus de paillettes Le duo brillance et ligneur fait encore bon ménage. C'est ce que nous prouve le chroniqueur TV et maquilleur professionnel Jean-François CD, sur la magnifique Geneviève Everell dans l'exemple ci-bas. Simple et superbe, on adore! Vous hésitez sur la couleur dominante? On adopte des teintes d'abricot, de pêche ou de prune pour une valeur sûre.