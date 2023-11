L'ABC de la parfaite manucure gel à la maison

Des ongles immaculés sans quitter le confort de la maison ? Le gel est la réponse la plus évidente à nos souhaits de manucure longue tenue et impeccable, à coût beaucoup plus abordable qu’une visite bimensuelle chez l’esthéticienne. Avant de plonger, il est essentiel de maîtriser les bases pour espérer un résultat professionnel. Et oui, avec un peu de pratique, vous pouvez obtenir un résultat de la même qualité qu’en salon.

Du préambule crucial aux détails de la touche finale, nous vous dévoilons notre ABC de la parfaite manucure gel à la maison. Parce qu’une préparation minutieuse est la clé d’une tenue de longue durée, nous vous invitons à suivre ces quelques étapes simples pour savoir comment faire une manucure maison digne des plus grands comptoirs beauté.





A. La préparation des ongles





1— Commencez par retirer tout résidu de vernis précédent et nettoyez vos ongles.

2— Taillez et limez vos ongles à la forme souhaitée.

Voici quelques astuces de pro pour le limage des ongles :

Utilisez une lime de qualité, qui minimise les risques de dédoublement et offre une surface lisse.

Choisissez la bonne forme, il est essentiel de suivre la forme naturelle de votre cuticule pour un aspect esthétique réussi.

Limez dans une seule direction, de chaque côté vers le centre, pour prévenir les cassures. Évitez de faire des mouvements de va-et-vient qui peuvent fragiliser les ongles.

Nettoyez régulièrement votre lime pour empêcher l’accumulation de bactéries. Des outils sales peuvent endommager vos ongles et même créer des infections.

3— Ramollissez vos cuticules en les trempant dans de l’eau chaude pendant quelques minutes.

4— Poussez délicatement les cuticules à l’aide d’un bâtonnet de bois. Coupez l’excédent de peaux mortes avec un outil conçu à cet effet.

5— À l’aide d’une ponce en mousse, frottez légèrement la surface de l’ongle dans une seule direction, pour uniformiser la texture de l’ongle et permettre à la base de bien s’étendre.

Important : Lavez vos mains afin d’enlever toute la poussière et les peaux sèches avant de poursuivre avec les étapes suivantes.





B. L’application du vernis





Conseils en rafale :

Si vous êtes peu à l’aise avec le maniement des pinceaux, travaillez sur une surface propre et posez un essuie-tout à portée de main pour être prêt à essuyer tout dégât.

Essuyez votre pinceau afin qu’il n’y ait qu’une goutte de produit d’un côté du pinceau.

Partez de la base de l’ongle, puis étirez le produit vers le haut.

Attention à ne pas toucher les cuticules pour une finition plus élégante.





7— À tout coup, débutez avec une base. À noter qu’il est préférable d’en utiliser une issue de la même collection que la couleur choisie, pour s’assurer de la compatibilité des ingrédients. C’est aussi ce qui permettra l’adhésion du vernis au gel sur l’ensemble de l’ongle.

8— Appliquez une couche très fine de base sur l’intégralité de la surface de chaque ongle. Assurez-vous de bien couvrir le « devant » de l’ongle pour éviter les écailles.

9— Catalysez le produit sous la Lampe UV/LED en plaçant une main à la fois sous la lampe, généralement de 30 à 90 secondes, selon le temps recommandé par le produit.

10— Recommencez ces étapes pour l’application du Vernis Gel de la couleur sélectionnée. Favorisez des couches très fines.

11— Répétez 2 à 3 fois selon la marque et la couleur pour une couverture totale.





C. La finition qui fait toute la différence





12— Terminez avec couche de finition transparente pour donner un coup d’éclat à la couleur et s’assurer de la longévité de la manucure. Recommencez les étapes plus haut pour l’application d’un Top Coat en catalysant le produit jusqu’à 90 secondes sous la lampe afin de durcir le résultat final.

13— Nettoyez tout excès de produit avec un coton imbibé de dissolvant.

14— Hydratez vos cuticules et vos mains pour une apparence soignée.





Prêts à vous lancer ?





Parmi les marques testées et approuvées, nous vous recommandons haut la main les produits d’onglerie de la compagnie québécoise Looky. En plus de se distinguer par sa vaste offre en matière de soins de peau et de maquillage qui n’a rien à envier aux grands noms internationaux, l’entreprise se renouvelle constamment avec une gamme complète d’essentiels pour la manucure maison.

Quelques couleurs coup de cœur parmi leurs récentes collections : #780 Alie (un beau rose froid avec paillettes), #784 Donna (un bleu profond à faire rêver) et #440 Citrouille, une sélection développée en collaboration avec l’influenceuse Sarah Couture.

Les produits Looky se retrouvent sur leur boutique en ligne et dans certaines pharmacies. Les produits 3 en 1 évitent d’ailleurs l’étape de la base et de la finition. C’est vraiment à essayer!