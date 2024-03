Isabelle Huot retourne aux sources avec une nouvelle compagnie

Cette semaine, une chroniqueuse et docteure en nutrition bien connue des Québécois dévoilait son tout nouveau projet. Après 17 livres, une entreprise de prêt-à-manger et différents services nutritionnels en parallèle d'une carrière dans les médias, c'est cette fois à la santé de la peau que s'intéresse Isabelle Huot en créant sa première gamme de soins cosmétiques.

La docteure cherchait à mettre à profit sa vaste expérience en nutrition pour créer une gamme distinguée et unique qui intégrerait des ingrédients alimentaires, tout en étant performante et naturelle. On dit souvent que la beauté de la peau se nourrit de l'intérieur... Mais tous les adeptes de skincare savent qu'un coup de main, lorsque l'on utilise les bons ingrédients, peut largement contribuer à contrer le vieillissement de la peau et conserver éclat et fermeté. C'est donc dans cette philosophie que s'inscrit NU·RISH, la gamme d'Isabelle, qui a la nutrition au cœur de sa marque. « Nourrir son corps avec des aliments sains, sources de nutriments essentiels et nourrir sa peau avec des ingrédients actifs issus de la nature. »

Cinq informations clés qui retiennent notre attention :

La fabrication est effectuée localement, au Québec, et la liste d'ingrédients favorise des aliments d'ici, comme la camerise (un petit fruit à la forte concentration en vitamine C, un antioxydant puissant qui aide à contrôler l'inflammation de la peau et protéger contre les radicaux libres.) Les produits sont composés de 99,7% à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. On aime! Les fragrances s'annoncent divines et gourmandes. Notre odorat se délecte déjà de la « Grenade veloutée » ou de la « Mandarine soyeuse »! L'œnophile a fait le choix d'utiliser du resvératrol, un actif issu de la vigne de raisin servant à produire du vin rouge. C'est plutôt rare dans les cosmétiques fabriqués ici, pourtant, c'est un antioxydant aux effets anti-vieillissements stupéfiants. On applaudit ce choix! Tout est certifié végane et sans gluten.

Constituée pour l'instant de quatre produits, un baume à lèvres (qui sert aussi de masque de nuit) en pot, un exfoliant à lèvres, un lait pour le corps et un gel exfoliant pour le corps, la collection est disponible en ligne et dans les succursales Jean Coutu et Brunet de la province. La fondatrice est d'ailleurs en tournée de lancement jusqu'au 5 avril prochain dans diverses pharmacies du Québec. Voyez l'ensemble des dates, ici.

Le saviez-vous?

Durant ses études, Isabelle Huot a étudié à l'international. Ses projets de recherche l'auront menée à un mandat de consultante pour le spa du Palmeraie Golf Palace à Marrakech, où elle a développé des cures beauté et santé. Cette passion l'a toujours suivie! Un retour aux sources?