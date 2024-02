Dans un jardin se drape de Sensuali-T pour la fête de l'amour

En ce début du mois de février, bien des marques québécoises rivalisent de créativité pour vous proposer des produits qui feront honneur à la saison de l'amour. La marque québécoise Dans un jardin fait partie de celles-ci.

En effet, on retrouve dans leurs boutiques, dont la boutique en ligne, une nouvelle gamme de produits misant sur la sensualité (Sensuali[T]), la douceur, le bien-être et la volupté. Nous avons eu l'occasion d'en faire l'essai et pas de doute, nous sommes conquis!

Au rang des produits qui sont proposés, on compte une huile à massage, un lubrifiant à l'eau de coco comestible, une bombe de bain "Libido", une formidable bougie trois mèches dont les têtes florales à l'orange, au jasmin et au lilas sont enivrantes (on craque ❤️), du sel de bain aux pétales de rose, un mignon loup en soie rouge et plus encore. Les odeurs mises de l'avant sont la rose de Damas, le clou de girofle, le bois de rose et l'ylang-ylang. En gros, ça sent le ciel!

Vous pouvez voir tous les produits juste ici.

Ce qu'on aime de l'idée de Dans un jardin, c'est qu'elle peut s'appliquer autant aux couples qu'aux célibataires qui veulent s'offrir un moment de douceur. Pas de honte à se faire un petit "À moi de moi" pour la Saint-Valentin, au contraire! Bref, qu'on soit l'un ou l'autre, cette aromathérapie aphrodisiaque a été imaginée et conçue pour faire un voyage agréable.

Plus encore, ce qu'on aime ici, c'est l'accessibilité de ces produits qui ne coûtent pas une fortune et qui vont, sans aucun doute, faire plaisir à celle ou celui qui les reçoit. Que du doux, que du bon!

Enfin, nous sommes reconnaissants que Dans un jardin porte une attention écoresponsable autant dans la création de ses produits que dans l'emballage. Alors, pourquoi pas un peu de Sensuali[T]?

À propos

Dans un Jardin est une entreprise québécoise et familiale avec une conscience écoresponsable qui offre des produits de qualité pour toute la famille, que ce soit pour vos bébés, vos enfants, pour les hommes ou pour les femmes. Dans un Jardin offre des produits créés à partir d’ingrédients naturels, sans cruauté animale et vous accompagne vers un mode de vie sain.