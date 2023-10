Cette maquilleuse professionnelle se transforme en personnages d'Harry Potter et c'est à s'y méprendre

La maquilleuse et créatrice de contenu québécoise Cynthia Dulude, qui cumule près de 700 000 abonnés, fait preuve de créativité et de rigueur depuis plus de 12 ans sur YouTube.

Si l'artiste présente des revues de produits crédibles et des astuces beauté quotidiennes dont des milliers de personnes s'inspirent sur ses différentes plateformes, c'est aussi par ses tutoriels de maquillages d'Halloween qu'elle s'est fait connaître. Clowns, sirènes, monstres, illusions d'optique... Avec des vidéos étape par étape, de difficulté plus ou moins avancée, elle dévoile des secrets de déguisements tout à fait terrorisants comme d'autres, complètement charmants. Elle a d'ailleurs fait des vidéos sur des personnages de séries ou de films, dont Cruela, Harley Queen, Vecna de Stranger Things, Pennywise de It, et de nombreux autres.

Il faut dire que certains costumes sont plus facilement imitables que d'autres. Dans le cas de films iconiques comme Harry Potter, dont elle est une grande fan, il faut imiter les traits des acteurs, carrément, pour réussir à distinguer le costume. Elle s'est ainsi donné le défi, il y a 8 ans, de reproduire les traits du visage du protagoniste sur le sien. S'en sont suivis, année après année, les tutoriels de nombreux autres personnages. Le jeu d'ombrages et de lumières qu'elle exploite crée ainsi des illusions qui la transforment! Cette année, après l'avoir longtemps repoussé, le tutoriel de Ron complétait enfin sa reproduction du trio iconique. C'est trompe-oeil!

Elle explique le défi que ça représente dans sa publication du résultat :

Ok… 😄 ça fait genre 5 ans no joke que je repoussais Ron dans ma série HP parce que je réussissais juste pas à reproduire son visage - je réussis toujours pas très bien mais tant pis, je voulais absolument conclure le trio !! 🥹 dites-vous bien qu’il y a des formes visage/ossatures qu’il est juste impossible de faire fitter sur certains visages… je suis limitée au 2D pour cette série, ne l’oubliez pas 😉 BREF, c’est pas mal le mieux que j’aie pu faire. J’ai dû désaturé ma perruque sur Photoshop 😅 et changé la teinte de mes yeux, mais le reste, tout est maquillage avec ma palette. ☺️

Voyez ci-bas des exemples de ses différentes réalisations.