7 stars qui se sont offerts une transformation capillaire cet été

Rien de mieux pour une bonne dose de confiance en soi qu'un rafraîchissement capillaire. De la couleur aux extensions et aux coupes, on a déniché les plus beaux looks des stars qui ont été faire un tour chez le coiffeur cet été et se laisser inspirer! Bob tranchant pour Noémie Yelle La comédienne Noémie Yelle, qui portait déjà le blond à merveille, a légèrement réchauffé sa couleur et le résultat, un blond miel, lui va comme un charme. Sa couleur et sa coupe sont signées par Francis Lafontaine au salon Privé par David D'Amours.

Babylights pour Marie-Christine Proulx Le coloriste Max Gourgues a offert une véritable cure de jeunesse à la crinière de Marie-Christine Proulx, qui arbore de fines mèches de blond, aux tons plus clairs qui se mélangent en douceur à son châtain naturel. Le résultat sublime ses traits et lui donne du teint! Sa coupe lui donne un maximum de volume et on adore le look surfeuse qui en résulte!

Ère brunette pour Alicia Moffet Il y a quelques semaines, le coloriste Max Gourgues signait la transformation d'Alicia du blond vers le brun. Après quelques mois sans rallonges, la chanteuse et animatrice a également décidé de redonner une chance à cette solution qui offre du volume à sa tignasse. Cette fois, elle opte toutefois pour un modèle à clip, qu'elle peut enlever et remettre au besoin sans les abimer et sans danger pour la santé de ses cheveux. Les rallonges proviennent du Salon XN et Benjamin Bélanger en signe la couleur, la coupe et la pose.

Rallonges naturelles pour Camille Felton La comédienne Camille Felton, qui abordait une coupe plutôt courte depuis quelques mois, s'est laissé tenter par des rallonges pleines longueurs et le résultat est impressionnant, comme on ne peut distinguer ses cheveux des rallonges. On aime le volume instantané aussi! Elle a réalisé le tout au Salon Les Jumelles. C'est la coloriste Alexandra Montpetit qui signe le joli balayage de blond cendré et la coupe a été faite par Chloé Charron.

Brillance maximale pour Camille Dufresnes L'ex-candidate d'Occupation Double Afrique du Sud nous prouve qu'il ne suffit parfois que d'un nuanceur pour un coup d'éclat instantané! En conservant sa couleur naturelle, elle aborde un brun chaleureux plein de dimension qui lui va à ravir. C'est Aryane (@aryanexhair), du Salon Artemys qui a réalisé sa couleur.

Blond suédois pour Catherine Saint-Laurent La comédienne Catherine Saint-Laurent, qui peut styler avec élégance toutes les modes, s'est laissé tenter par le blond suédois parfait réalisé par la maître coloriste Véronique Beaupré, propriétaire du salon Local B. Avec une frange carrée très courte qu'elle seule peut porter si bien, on est complètement sous le charme! On pense que ça pourrait devenir aisément un look signature!