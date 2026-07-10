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Vous pourrez entendre Mia Tinayre dans ce nouveau film Disney

« Le secret est enfin dévoilé. »

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis sa victoire à Star Académie l'an dernier, Mia Tinayre ne cesse de nous surprendre et de cumuler les projets artistiques d'envergure. Récemment, nous avons ainsi pu apprécier son talent au sein de la production Sinatra symphonique, aux côtés de Marc Hervieux.

Cette semaine, la jeune Mia réservait une surprise de taille à ses abonnés, en publiant une vidéo dans laquelle elle annonçait être la voix chantée de Moana, dans le film en prises de vue réelles du même nom. Elle dévoile, non sans excitation :

« Le secret est enfin dévoilé. Je suis heureuse d'annoncer que je vais être la voix chantée de Moana dans le prochain film. C'est vraiment un honneur pour moi de faire ça. C'est mon tout premier film et c'est quand même Moana. Un très gros deal dans mon p'tit coeur d'enfant. Alors je trouve ça absolument incroyable. J'ai hâte de vous faire entendre ça! »

Vous pouvez voir la vidéo complète en bas de cet article.

La jeune artiste nous invite à ne pas manquer le début des projections du long métrage, qui sort en salle ce vendredi 10 juillet. Nous avons bien hâte de l'entendre! Mentionnons au passage que c'est la comédienne Emma Bao Linh qui assure la voix parlée de Moana dans le film.

Rappelons que, tout récemment, Mia révélait avoir envie de ralentir un peu la cadence, après un feu roulant de projets tous plus excitants les uns que les autres, depuis sa sortie de l'Académie. Nous lui souhaitons de la douceur et suffisamment de repos au cours des prochains mois, pour que la suite de sa carrière soit tout aussi éclatante!

Mentionné dans cet article

Photo de Mia Tinayre
Mia Tinayre

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