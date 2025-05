Voici le nouveau projet de Samantha Fins de STAT

Écho Média et Immina Films ont annoncé cette semaine l'ensemble de la distribution de la première comédie sportive québécoise au féminin.

Parmi les talentueuses actrices qui enfileront des patins de derby, on retrouve Samantha Fins, l'interprète de l'infirmière Audrey Milord dans STAT. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, la comédienne écrit : « Mes 24 ans de patinage artistique n'auront pas servi à rien!! ». Elle dévoile aussi une photo de son nouvel outil de travail, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Samantha jouera aux côtés de Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, France Castel, Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White, Sandrine Bisson, Nathalie Doummar, Ximena Ferrer, Aurélia Arandi-Longpré, Lyraël Dauphin, Antoine Pilon et Maxime de Cotret.

Lisez ici le synopsis officiel du film : Avec ses héroïnes intenses et imparfaites, Les Furies est la première comédie sportive québécoise au féminin. Waterloo aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine expulsant ainsi les ligues féminines amateures de l’aréna. Pour venger leur temps de glace perdu, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire-ancienne championne de derby- ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

Le long métrage sera réalisé par Mélanie Charbonneau, d'après un scénario de Gabrielle Côté, d'ailleurs l'interprète de Laurence Caron dans STAT.

« L'équipe qu'on est en train de créer en s'entrainant au derby ensemble depuis janvier est à l'image de la comédie que j'ai imaginée: improbable, hilarante et touchante. Un processus comme ça c'est rare et précieux. Pis au quotidien, c'est aussi absurde et très très niaiseux », mentionne l'autrice dans le communiqué de presse.

Les Furies prendra l’affiche dans la prochaine année.