Un défi de taille pour cette comédienne dans le film Hantée

Ce n'est pas tous les jours qu'une comédienne se voit offrir le rôle d'un fantôme, ça, Virginie Fortin peut nous en parler, puisque c'est à elle que l'autrice India Desjardins a confié le personnage d'Isabeau Roy, dans le film Hantée, qui sort en salle aujourd'hui.

« Mon fantôme était librement inspiré, je pense, de ma façon de parler, parce qu'India, je crois qu'elle pensait un peu à moi dans l'écriture, donc ça, c'est encore plus flatteur. »

Si la comédienne ne s'est pas trop questionnée sur la façon d'interpréter ce personnage inusité, elle nous a avoué, sur le tapis rouge de la première médiatique du film, que ce sont plutôt les enjeux concernant les effets spéciaux pour la faire flotter qui n'ont pas été de tout repos.

« Je n'étais pas vraiment maître de mon corps. Souvent, j'étais sur une grosse plateforme roulante, puis au départ, j'étais supposée pouvoir me déplacer moi-même par des petits pas de ballerines, parce que j'étais comme assise sur un espèce de banc de vélo, qui est comme un trépied sur une espèce de plateforme arrondie et roulante, cachée en dessous de ma robe d'époque, comme assise debout. »

On a toutefois réalisé qu'il fallait s'y prendre autrement pour créer l'illusion espérée. « C'était plus magique que des gens me propulsent sur le plancher. Souvent, quand on voit mon fantôme se déplacer d'un bord de la pièce à l'autre, il y a deux accessoiristes qui sont couchés par terre, qui me propulsent d'une main à l'autre, puis qui me tournent. »

Ce qui a nécessité bien évidemment quelques consultations entre les accessoiristes et la comédienne pour s'entendre sur la chorégraphie souhaitée. On peut dire qu'il y a eu aussi quelques moments loufoques qui en ont découlé.

Des fois, on oubliait qu'il fallait qu'on m'aide à me descendre de cette affaire-là!

Une fois, celle qui joue Isabeau s'est même frappé la tête au plafond lors d'une tentative de flottaison au-dessus des marches pour monter à l'étage de la maison hantée. « C'est une maison ancestrale. Les plafonds ne sont pas très hauts. »

Ça ne m'a pas fait mal. Ç'a juste ruiné la take [prise]!

La comédienne n'a pu passer sous silence les enjeux reliés au corset qu'elle devait enfiler tous les jours. « Moi, déjà, la brassière, je trouve, c'est une petite prison. Le corset, comment elles ont fait [les femmes de l'époque]? Tu ne peux jamais t'habiller toute seule! »

La comédienne n'est pas peu fière de faire partie de ce projet à saveur fantastique. « Les images de Rafaël Ouellet et de Steve Asselin, c'est magnifique. L'atmosphère, on n'a pas vraiment ça chez nous. Un espèce de film qui est à la fois magique, à la fois drôle et à la fois touchant. Surtout, un film fantastique un peu d'automne, halloweenesque. »

En effet, la température automnale des derniers jours est idéale pour plonger au coeur d'une histoire comme celle-ci.

Vous pouvez le faire dès maintenant, puisque le film familial Hantée est présentement en salle partout au Québec.

Pour en lire plus sur nos impressions c'est ici.