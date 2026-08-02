Théodore Pellerin recevra une grande récompense pour sa carrière

Cette semaine, l'agence de Théodore Pellerin a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux, concernant la carrière du jeune homme de 29 ans.

En effet, celui qui figure de plus en plus au générique des productions télévisuelles et cinématographiques internationales sera récompensé du prix CINEMANIA d’honneur de la 32e édition. Les organisateurs de la cérémonie indiquent que le prix de Théodore sera remis par Embryolisse, partenaire de cette distinction, lors de la soirée bénéfice qui se tiendra le 11 novembre prochain.

« Être récompensé par CINEMANIA, c'est retrouver une famille qui aime le cinéma francophone avec passion. J'en suis profondément touché et honoré », révèle le principal intéressé. Quel bel honneur!

L’acteur a connu la gloire outre-mer il y a tout juste 10 ans, grâce à sa performance dans le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Il s’est par la suite illustré au sein d’une multitude de productions à succès, où il a décroché plusieurs récompenses prestigieuses, dont le César du meilleur espoir masculin, l'an dernier, pour le film Nino.

De voir des artistes bien de chez nous, à un si jeune âge qui plus est, s'illustrer à l'international avec panache et de voir ainsi leur talent reconnu pousse au respect et insuffle une certaine fierté. Gageons que cette récompense permettra à Théodore de voir sa carrière prendre un autre élan, tandis qu'on espère le voir au sein de nombreux projets d'envergure au cours des prochaines années.

La 32e édition de la soirée bénéfice de CINEMANIA se tiendra le 11 novembre prochain.