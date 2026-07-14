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Cinéma

Pier-Luc Funk et Antoine Bertrand dans une nouvelle comédie : Voici quand vous pourrez la découvrir

Ça promet d'être hilarant!

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Immina Films dévoile aujourd'hui la date de sortie en salles de la comédie Maudits français, le nouveau film du réalisateur québécois Émile Gaudreault (Nuit de noces, De père en flic, Menteur).

En effet, Maudits français prendra l'affiche à compter du 29 janvier 2027 au Québec, avant même sa sortie prévue en France le 24 février 2027. Il s'agit d'une coproduction Québec-France, dans laquelle on retrouve des comédiennes et comédiens bien connus des deux pays.

Le synopsis va comme suit : Quand deux familles que tout oppose se retrouvent autour d'un mariage, les étincelles ne tardent pas à jaillir. D'un côté, une famille française, aristocratique, râleuse et conservatrice. De l'autre, une famille québécoise, aux allures bienveillantes, optimistes et un brin trop « woke » aux yeux de leurs hôtes. Entre incompréhensions et chocs culturels, les deux clans vont devoir apprendre à se supporter – et peut-être même finalement à s'apprécier...

Patrick Huard, Antoine Bertrand, Sandrine Bisson, Pier-Luc Funk, Pierrette Robitaille et Magali Saint-Vincent rencontrent Lambert Wilson, Thierry Lhermitte, Anne Consigny, Suzanne Jouannet, Laura Laune, Édouard Deloignon et Patrick Chanfray dans cet affrontement entre deux familles qui s'annonce assez jouissif.

Voyez la première photo officielle ci-dessous.

On y explorera bien sûr, avec humour et tendresse, le choc culturel et le choc des mentalités entre le Québec et la France.

Ne manquez pas Maudits français au cinéma à compter du 29 janvier 2027.

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