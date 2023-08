Personne ne veut acheter la maison du Silence des agneaux

Bien que la page de la maison est l'une des plus visitées sur le site Realtor.com , très peu d'acheteurs sérieux ont fait une offre sur la propriété depuis sa mise en vente l'été dernier. Alors qu'ils demandaient 300 000 $ pour leur demeure, Scott et Barbara Lloyd ont dû récemment diminuer leur prix de 50 000 $ dans l'espoir de convaincre certains clients potentiels.

Construite en 1910, la maison victorienne possède quatre chambres et une salle de bain complète et est située à Layton en Pennsylvanie. Contrairement à ce que nous laisse croire le film, le sous-sol ne renferme pas un donjon lugubre dans lequel un tueur sanguinaire emprisonne ses victimes. Le décor du sous-sol avait été construit en studio.

Le hall et la salle à manger de la maison ont été utilisés dans le film de 1990. « Ils (les membres de l'équipe du film) étaient à la recherche d'une maison dans laquelle il était possible de voir jusqu'au fond depuis la porte d'entrée, explique Barbara au Pittsburgh Tribune-Review. Ils voulaient que ça ressemble à une toile d'araignée, alors que Buffalo Bill entraîne Jodie Foster dans l'entrée, dans la cuisine, puis dans le sous-sol. » Les préparations pour le tournage du film avaient duré six semaines à l'époque alors que le tournage en tant que tel s'était déroulé sur seulement trois jours.

Rappelons que Anthony Hopkins a remporté un Oscar pour son rôle du docteur Hannibal Lecter dans ce film.