Nos suggestions Netflix de la semaine

Coup de coeur : il y a un caméo avec Keanu Reeves absolument tordant et merveilleux, vous allez adorer!

Une charmante comédie romantique, un tantinet irrévérencieuse, mettant en vedette Ali Wong et Randall Park.

Sans plus attendre, voici nos suggestions de la semaine :

Cette semaine encore nous avons parcouru la grande et belle sélection de films originaux Netflix pour vous dénicher de petites trouvailles.

3. Our Souls at Night (titre français : Nos âmes la nuit)

Robert Redford et Jane Fonda forment un couple touchant et magnifique dans ce drame romantique américain.

Alors qu'ils vivent tout seuls depuis longtemps, Louis et Addie décident de tenter une expérience : se retrouver les soirs pour dormir ensemble et ainsi vaincre l'angoisse de la solitude nocturne. Une histoire d'amour lente et naturelle à découvrir.