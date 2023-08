Louis Morissette surpris de l'accueil réservé au Mirage

Dans ma carrière de critique, j'ai rarement vu un consensus aussi unanime autour d'un film québécois. Lorsque la dizaine de journalistes est sorti de la salle #10 du cinéma Ste-Foy il y a deux semaines, tout le monde s'entendait pour dire que Louis Morissette avait frappé fort, et à la bonne place. Il semblerait bien que ce petit échantillon de gens du milieu était représentatif du Québec puisque l'acteur et humoriste est bombardé depuis hier de messages de cinéphiles qui s'extasient devant son oeuvre.

« Je suis soufflé par tant de témoignages et de beaux compliments, mais aussi sans mots devant votre enthousiasme », écrivait-il cet après-midi sur Facebook. « Hier, on me disait que les représentations étaient complètes à plusieurs endroits, en plein après-midi de semaine...je ne m'attendais pas à un tel accueil et j'en suis profondément ému. »