Gildor Roy interprètera-t-il le Père-Noël au cinéma?

Lors de son passage au balado Mes amis connus, Gildor Roy a révélé que son horaire était particulièrement bien rempli ces jours-ci.

Alors que ses collègues de Dumas profiteront d'une pause, celui-ci se lancera dans le tournage d'un film.

Lui et les animateurs du podcast ont laissé quelques indices et disons que l'énigme n'est pas bien difficile à résoudre...

« C'est parce qu'on m'a offert quelque chose puis je ne pouvais pas... moi j'ai des petits-enfants... », a-t-il lancé. « Ils vont aimer ça ».

« On dirait un personnage imaginaire. Est-ce qu'il a une grosse poche rouge? », lance alors Pierre-François Legendre.

« On connaît la personne qui réalise... », réplique alors Rémi-Pierre Paquin.

« G.L.? », poursuit l'invité

« Ouais », indique Rémi-Pierre en ajoutant un autre indice : « pied ».

« Il s'est cassé le pied, là, au théâtre », précise Gildor.

Comme Guillaume Lambert réalise actuellement le film Santa Claude, disons que les pièces du puzzle sont assez faciles à assembler...

Le film, qui a récemment reçu le financement des institutions, est prévu pour une sortie aussi tôt de décembre 2026.