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Gildor Roy interprètera-t-il le Père-Noël au cinéma?

Ho ho ho!

Image de l'article Gildor Roy interprètera-t-il le Père-Noël au cinéma?
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lors de son passage au balado Mes amis connus, Gildor Roy a révélé que son horaire était particulièrement bien rempli ces jours-ci.

Alors que ses collègues de Dumas profiteront d'une pause, celui-ci se lancera dans le tournage d'un film.

Lui et les animateurs du podcast ont laissé quelques indices et disons que l'énigme n'est pas bien difficile à résoudre...

« C'est parce qu'on m'a offert quelque chose puis je ne pouvais pas... moi j'ai des petits-enfants... », a-t-il lancé. « Ils vont aimer ça ».

« On dirait un personnage imaginaire. Est-ce qu'il a une grosse poche rouge? », lance alors Pierre-François Legendre.

«  On connaît la personne qui réalise... », réplique alors Rémi-Pierre Paquin.

« G.L.? », poursuit l'invité

« Ouais », indique Rémi-Pierre en ajoutant un autre indice : « pied ».

« Il s'est cassé le pied, là, au théâtre », précise Gildor.

Comme Guillaume Lambert réalise actuellement le film Santa Claude, disons que les pièces du puzzle sont assez faciles à assembler...

Le film, qui a récemment reçu le financement des institutions, est prévu pour une sortie aussi tôt de décembre 2026.

Mentionné dans cet article

Photo de Gildor Roy
Gildor Roy
Photo de Guillaume Lambert
Guillaume Lambert

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