Éric Bruneau et Sarah-Jeanne Labrosse partageront l'écran dans ce nouveau projet

Le tournage du film familial C'est moi le meilleur, une adaptation du roman jeunesse de l'auteur Pierre Szalowski, est présentement en cours. Réalisé par Éric Tessier et scénarisé par Caroline Héroux, Pierre Szalowski et Camille Trudel, ce long métrage nous plongera dans le monde compétitif du soccer. Et ça promet, à en juger les noms qui figurent dans la distribution.

Sarah-Jeanne Labrosse, Éric Bruneau et Anas Hassouna enfileront leurs vêtements d'entraîneurs pour accompagner de jeunes joueurs de soccer élites en les aidant à se surpasser. À leurs côtés figureront Mathieu Baron, Bianca Gervais et Alice Pascual, ainsi que plusieurs jeunes comédiens, soient Clovis Boulianne, Lucas Cyr, Malik Gervais-Aubourg, Édouard-B. Larocque, Bilal Baoui, Noah Rochefort et Keyla Mingot.

Voici un résumé de l'histoire qui sera portée à l'écran. Maxime, 14 ans, est un jeune prodige du soccer habitué à gagner et à être « le meilleur ». Mais lors des sélections de l’Académie, il se retrouve confronté à des joueurs aussi talentueux que lui, notamment Diego, dont le jeu instinctif et généreux vient ébranler ses certitudes. Derrière l’assurance de Maxime, se révèle une fragilité profonde : celle d’un jeune garçon qui ne sait plus qui il est s’il n’est pas le meilleur.

Le tournage du film C'est moi le meilleur doit prendre fin le 19 octobre et sera à l'affiche dans nos salles de cinéma quelque part en 2027. Nous resterons à l'affût.