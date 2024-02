Des films familiaux sur iTunes pour moins de 10 $

Après plusieurs semaines de confinement, nous écumons toutes les plateformes numériques pour visionner des films et ainsi nous changer les idées.

Heureusement, iTunes nous propose une section complète de films familiaux, passant de classiques jusqu'à des oeuvres récentes, et ce, pour des sommes modiques ne dépassant pas 10 $ pour l'achat. Vous pouvez également louer les films pour des montants variants entre 2 et 5 $.

Parmi le vaste choix, vous y retrouverez des films récents tels que Trolls, Dora et la cité perdue, Uglydolls : Le film, Angry Birds ou encore Royal Corgi. Notez que dès vendredi, le nouveau film Trolls World Tour sera offert sur la plateforme pour une sortie en copie numérique simultanée avec sa sortie en salles.

Vous y retrouverez également des classiques tels que Shark Tale, Hook ou la revanche du capitaine Crochet, Bee Movie, Ferngully : Les aventures de Zak et Crysta, Balto et bien plus encore.

Il y a également du contenu pour les touts petits tel que des épisodes de Scooby-Doo, My Little Pony ou bien Strawberry Shortcake.

Rendez-vous sur l'application iTunes Store pour visionner un film en famille dès maintenant!