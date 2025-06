Découvrez des images de la comédie sportive québécoise qui va attirer les foules

La première comédie sportive québécoise au féminin est actuellement en tournage dans la région de Montréal, pour une sortie sur nos écrans de cinéma dans la prochaine année.

En effet, c'est la comédienne Gabrielle Côté, qui incarne la mal-aimée Laurence Caron dans STAT, qui a imaginé cette histoire au féminin, intitulée Les furies, portée à l'écran par la réalisatrice Mélanie Charbonneau.

Dans celle-ci, Waterloo aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine expulsant ainsi les ligues féminines amateures de l’aréna. Pour venger leur temps de glace perdu, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire, ancienne championne de derby, ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

On y retrouve une distribution enviable, qui réunit à l'écran Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, France Castel, Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White, Samantha Fins, Sandrine Bisson, Nathalie Doummar, Ximena Ferrer, Aurélia Arandi-Longpré, Carmen Sylvestre, Lyraël Dauphin, Antoine Pilon et Maxime de Cotret.

Voyez nos photos prises sur le plateau ci-dessous.

Distribué par Immina Films, Les furies est produit par un trio féminin chez Écho Média composé d’Emilie Beaulieu, Sarah Châtelain et Stéphanie Pages.

La date de sortie en salles reste à être confirmée par le distributeur, mais elle se fera en novembre 2025.

Avez-vous aussi hâte que nous de voir ça?