De superbes affiches vintage pour Now You See Me 2

Le film Now You See Me avait été un succès inattendu au printemps 2013 alors que le long métrage, au budget de 75 millions $, avait amassé des recettes de 351 millions $.

Un an après avoir déjoué le FBI et conquis le public avec leurs tours de magie à la Robin des Bois, les 4 Cavaliers refont surface avec une performance grâce à laquelle ils espèrent exposer au grand jour les pratiques malhonnêtes d'un magnat de la technologie.