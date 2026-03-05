Un humoriste chouchou dans la prochaine grande cause d'Indéfendable

Alors que l'histoire de Paul Beaulac (David Savard) a touché à sa fin cette semaine dans Indéfendable, avec le verdict de non-culpabilité, une nouvelle cause s'apprête à commencer et celle-ci promet d'être assez captivante. Nous en avons discuté avec l'autrice Izabel Chevrier et voici ce qu'elle a pu nous dire.

Elle nous dit : « Ce que j'explore ensuite, c'est les causes qui sont rattachées à de nouvelles techniques d'enquête plus exploitées au Québec, parce que l'année passée, il y a une escouade spécialisée dans ces techniques d'enquête qui a été mise en place. Ce n'est pas nouveau comme technique d'enquête, il y a plein de pays à travers le monde qui utilisait ça depuis quelques années, mais au Québec, il y a vraiment une escouade qui a été formée sur les enquêtes à travers les banques de généalogie et génétique. »

Elle nous explique : « Par exemple, dans ta famille, t'as une cousine, t'as un homme, par exemple ton père ou ton cousin qui est allé passer un test, tu sais comme dans Ancestry ou ces genres de trucs là, pour connaître son arbre généalogique et d'où il vient. Ça reste dans ces banques-là et maintenant, les policiers ont accès à ces banques-là. Alors, tu imagines le nombre de croisements d'ADN qu'ils peuvent faire à travers le monde. »

Elle nous parle de l'histoire qu'elle a écrite en ce sens : « On entre dans une cause, l'accusé se nomme René Ferland interprété par l'extraordinaire Paul Ahmarani [voir sa photo ici], dans un personnage vraiment surprenant d'un coiffeur qui habite Boston. Il n'habite même plus au Québec. On explore en fait ces techniques d'enquête là puis les accusations qui peuvent en découler, mais aussi les dangers de cette technique-là parce qu'elle a des failles. Donc on rentre dans un cold-case, on réouvre une enquête sur un meurtre qui a été commis il y a 17 ou 18 ans, je ne me rappelle pas, d'une jeune femme, Geneviève, qui a été retrouvée étranglée dans sa voiture pis c'est un cold-case qui n'avait jamais été résolu. Donc là on explore, parce qu'il y a plein de gens qui ne suivent pas l'actualité policière et les techniques d'enquête, comment ils font pour retracer quelqu'un qui aurait commis un crime il y a 20 ans à travers les banques de généalogie génétique. »

En outre, on retrouvera aussi l'humoriste Sam Breton (voir sa photo ici) dans cette histoire, où il interprètera Simon Ferland, le cousin du personnage joué par Paul Ahmarani. « Il y a d'excellents acteurs », conclut Izabel Chevrier.

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Notons qu'une comédienne d'Antigang fera aussi son arrivée dans cette nouvelle cause, en interprétant une policière.