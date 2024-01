Un autre décès à venir dans 5e rang

L'automne dernier, les fans de 5e rang étaient en deuil alors que Marc-André (Julien Hurteau) est décédé d'une balle à la tête tirée par une alliée de Tina Fournier (Brigitte Poupart).

D'ici quelques semaines, les téléspectateurs doivent s'attendre à un autre décès dans la populaire série de Pierre Poirier et Sylvie Lussier. Celui-là concernera un personnage beaucoup moins important que la fois précédente, mais cette mort « ébranlera » et « attristera » bien des gens à la ferme de Marie-Luce.

Petit indice pour les Sherlock Holmes du terroir : il n'est pas dans le clan des gentils.

Depuis le retour des fêtes, l'intrigue qui captive le plus les téléspectateurs est ce fameux baiser entre Gladys (Julie Roussel) et Fred (Maxim Gaudette). Les irréductibles, ceux qui suivent les aventures des citoyens de Valmont depuis le tout début, attendaient ces rapprochements depuis longtemps. Malheureusement, le policier a clairement indiqué à sa complice de toujours qu'un moment de faiblesse comme celui-ci ne se reproduirait pas. Évidemment, Gladys était complètement déconfite de le voir la repousser ainsi. Elle (et les quelques centaines de milliers de téléspectateurs) espérait que ces premiers ébats mènent à une relation amoureuse. Quelque chose nous dit, par contre, que d'ici la fin de la série au printemps, ces deux-là vont s'avouer leurs sentiments réciproques. Mais, avant tout cela, il y aura nombres de malaises entre les deux amis.

Pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, disons que les choses ne s'amélioreront pas pour Marie-Paule (Ève Duranceau), qui continuera de peindre pour chasser ses pensées noires. Tina sera de retour à Valmont et Marie-Jeanne (Catherine Renaud) sera dans l'eau chaude avec la police. De son côté, Sophie (Julie Du Page) sera toujours aussi obsédée par Riendeau, l'assassin de sa sœur, qui, croit-elle, a récidivé. D'ailleurs, avez-vous reconnu l'acteur qui incarne Riendeau? Il s'agit d'un ancien candidat de Star Académie.

5e rang s'achèvera au printemps prochain. Évidemment, cette nouvelle a remué plusieurs comédiens de la série, dont Maxime de Cotret, l'interprète de Réginald, qui nous disait récemment ceci : « « C'est un 'mix feeling' parce que c'est quand même ce rôle-là qui m'a fait connaître du grand public. C'est quand même 1,4 million de téléspectateurs chaque semaine. J'ai un attachement particulier. Ç'a été une grande famille, ç'a l'est encore. Un an après, je vais avoir le "backlash", je pense. »