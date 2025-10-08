Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

OD Chypre : La vérité éclate et crée des remous

Confrontation entre Clara et Lauriane en vue.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, à OD Chypre, les anciens candidats ont dû prendre une décision importante, soit celle d'éliminer un des nouveaux garçons.

Arnaud et Anthony ont influencé la décision des filles afin de les convaincre d'évincer Anthony P.

Any s'est confié à Catherine sur le sujet et celle-ci a rapidement compris qu'elles avaient été manipulées. « Vous avez tellement été embobinés les filles. Arnaud, il joue une putain de game. »

Mercredi soir, la vérité éclatera et Clara, qui avait comme principal intérêt l'éliminé de la semaine, ne sera visiblement pas très heureuse face à ces révélations.

Aussi, les quatre participants choisis pour le voyage à Venise devront faire un choix déchirant à l'aéroport.

Voyez la bande-annonce de l'épisode du 8 octobre ci-dessous.

Rappelons que nous vous révélions récemment quel était le restaurant d'Arnaud. Les détails ici.

Les tournages d'OD Chypre sont déjà terminés. On vous explique ce que cela signifie pour la suite de la saison ici.

Mentionné dans cet article

Occupation double Chypre
Occupation double Chypre
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50