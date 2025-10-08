OD Chypre : La vérité éclate et crée des remous

Lundi, à OD Chypre, les anciens candidats ont dû prendre une décision importante, soit celle d'éliminer un des nouveaux garçons.

Arnaud et Anthony ont influencé la décision des filles afin de les convaincre d'évincer Anthony P.

Any s'est confié à Catherine sur le sujet et celle-ci a rapidement compris qu'elles avaient été manipulées. « Vous avez tellement été embobinés les filles. Arnaud, il joue une putain de game. »

Mercredi soir, la vérité éclatera et Clara, qui avait comme principal intérêt l'éliminé de la semaine, ne sera visiblement pas très heureuse face à ces révélations.

Aussi, les quatre participants choisis pour le voyage à Venise devront faire un choix déchirant à l'aéroport.

Voyez la bande-annonce de l'épisode du 8 octobre ci-dessous.

Rappelons que nous vous révélions récemment quel était le restaurant d'Arnaud. Les détails ici.

Les tournages d'OD Chypre sont déjà terminés. On vous explique ce que cela signifie pour la suite de la saison ici.