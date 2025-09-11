Les parents d'Audrey arrivent bientôt dans l'intrigue de STAT et ce sont des acteurs très connus

La nouvelle version de STAT en format hebdomadaire promet autant de rebondissements - sinon plus! - que la mouture quotidienne précédente.

Déjà, le premier épisode avait de quoi marquer les esprits, notamment en raison du cas révoltant d'un enfant agressé. Cette intrigue ignoble est d'ailleurs inspirée d'un fait réel. Plus de détails ici.

Parmi les surprises qui attendent les personnages dans les prochaines semaines, notons que l'infirmière Audrey (Samantha Fins) sera étonnée de voir débarquer ses parents, Charles et Marie-Marthe Nadeau, à l'urgence.

Les deux aînés seront interprétés par nul autre que Gaston Lepage et Louise Laparé, qui forment aussi un couple dans la vie.

On risque alors d'en apprendre davantage sur la vie personnelle et le passé d'Audrey.

Dans ce même épisode du 30 septembre, le comédien Gabriel Lemire [photos ici], qu'on a pu voir dans de nombreuses séries au cours des dernières années, dont Détective Surprenant, Le retour d'Anna Brodeur et Doute raisonnable, incarnera un accidenté de la route qui sera pris en charge par Jacob (Lou-Pascal Tremblay).

STAT est maintenant diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.