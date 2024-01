Entrevue : « Ils m'ont obligés à choisir », Valérie Blais revient sur une décision douce-amère

L'automne dernier, nous apprenions que la populaire série Nuit blanche, abandonnée par son diffuseur en 2021, était reprise par Prime vidéo. En effet, la finale avait laissé tout le monde en plan. Les téléspectateurs avaient été jusqu'à signer une pétition pour obtenir des réponses aux énigmes laissées en suspens par la production. Si le public se réjouissait de ce retour, deux ans plus tard, il a aussi été surpris d'apprendre que Valérie Blais, l'interprète de Charlotte Hébert, l'un des personnages principaux, serait remplacée par Brigitte Lafleur. Cela a d'ailleurs été tout un défi pour cette dernière. Lisez-en plus, ici.

La comédienne de la mouture originale nous explique le désagrément d'une telle situation, pour une comédienne. « Nous, on a perdu nos emplois, c'est ça qui est arrivé. Et y'a fallu se retrouver du travail, parce qu'il faut comprendre aussi que, quand on interrompt une série comme ça, de mon côté, j'avais dit non à d'autres choses pour pouvoir être disponible... Et là tu te retrouves que tu n’as pas d'emploi. Et nous, on a pas de chômage, on a rien de ça. Donc je me suis retrouvée un peu, entre guillemets, le "cul à l'eau". »

La vie fait parfois bien les choses, car l'opportunité de jouer l'une des protagonistes de l'adaptation cinématographique des Belles-sœurs s'est dressée sur son chemin.

« Y'a fallu que je me retrouve du boulot, et entre autres, dans le boulot que je me suis retrouvé, c'est les Belles-Sœurs, et je me suis engagée avec eux. »

Entre temps, la production de la série dramatique a annoncé à sa distribution originale sa résurrection sur les ondes de Prime. Nouvelle douce-amère pour la comédienne qui se retrouvait à nouveau aux prises avec un conflit d'horaire.

« Les Belles-Sœurs se sont organisés plus vite que Nuit blanche pour les horaires, quand est venu le temps à Nuit blanche de faire un horaire, il y avait quatre jours qui ne marchaient pas [...]. Ils m'ont obligé à choisir. Et moi, c'est le premier arrivé, premier servi, je m'étais engagée et mon contrat n'était pas encore signé avec Nuit blanche. »

À ce moment, Valérie ressentait-elle une certaine déception face à la production de Nuit blanche? Elle répond :

Non, je vais te dire une chose que personne ne dit jamais et qui est formidable... C'est qu'au final, il y a deux actrices de cinquante ans qui travaillent. Moi, je suis contente, c'est une très bonne actrice Brigitte Lafleur et elle va en faire son affaire. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.

Elle enchaîne « Oui, c'est plate pour le public, mais ils vont découvrir une Charlotte qui va être formidable. »

C'est décevant, mais je ne suis pas très nostalgique. Je crois à la destinée. Et le fait que je n'ai pas fait Nuit blanche m'a permis de faire L'aréna. Faut écouter son instinct.

Concernant la nouvelle comédie à sketches dans laquelle la comédienne joue Patricia, une femme de tête qui dirige un casse-croûte avec bon cœur, Valérie Blais n'avait que de bons mots à dire. D'ailleurs, elle partage des scènes tout à fait craquantes avec Benoît Brière et leur complicité transperce l'écran. « Mon gros cadeau c'est Benoît. C'est un collègue de l'école de théâtre. 30 ans après, c'était le fun de se retrouver », se réjouissait-elle à son propos.

Concernant L'aréna, elle ajoute : « Je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. On est les 'old timers' dans notre niveau de comédie et hop, tu as quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus moderne avec les entraîneurs ou Phil, je trouve ça le fun. »

J'aime beaucoup le multigénérationnel. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Tout est segmenté, les gens sont en silo, les gens sont seuls. Je pense que le multigénérationnel, c'est une solution. Je pense que c'est une bonne idée télévisuelle.

Nous sommes bien d'accord avec la comédienne concernant cette dernière affirmation. Les projets télé qui rassemblent petits et grands sont souvent d'excellentes défaites pour créer des moments précieux!