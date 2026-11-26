L'émission culinaire humoristique Nuls en chef est de retour pour une deuxième saison, qui sera présentée cet hiver sur les ondes de Noovo.

De retour à l'animation, Arnaud Soly et le chef John Mike se préparent à donner des défis à une nouvelle cohorte de volontaires qui, disons-le honnêtement, ne sont pas nécessairement des cordons bleus.

Voyez-les vous présenter cette nouvelle saison dans la vidéo ci-dessous.

Cette année, ce sont Cathy Gauthier, Coco Belliveau, Debbie Lynch-White, Dom Babin, Eddy King, Jean-Sébastien Girard, Liliane Blanco-Binette, Marie Soleil Dion, Marylène Gendron, Mehdi Bousaidan, Roxane Bruneau et William Cloutier qui affronteront les fourneaux pour vous faire rire.

On s'attend à beaucoup de ratées culinaires et des franches rigolades, ce que la première saison nous avait offertes en quantité.

Rappelons que c'est l'humoriste Phil Roy qui avait remporté la première saison.

Nuls en chef est une idée originale et une production d'Attraction, en collaboration avec Bell Média, réalisée par Jean-François Fontaine.

Les dix épisodes de 60 minutes seront présentés sur Noovo et sur Crave les mercredis 20 h, dès le 6 janvier. Retrouvez ici notre calendrier de la rentrée télé, pour ne rien manquer de vos émissions préférées cet hiver.