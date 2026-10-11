Ces émissions qu'on aimerait voir célébrées à En direct de l'univers

Depuis quelques années, France Beaudoin et son équipe tirent profit de la nostalgie et proposent aux téléspectateurs des éditions spéciales du concept éprouvé d’En direct de l’univers.

En effet, nous avons eu droit à quelques reprises à des épisodes uniques où on découvre l’univers musical de tous les comédiens d’une série donnée. Par le passé, nous avons pu célébrer La Petite vie et Les invincibles, notamment.

Et si la production répétait l’expérience, avec d’autres émissions? Voici quelques idées qu’on aimerait bien voir se concrétiser.

Le cœur a ses raisons

Quelle série télévisée a eu un impact aussi grand et important au sein de notre culture que Le coeur a ses raisons? 20 ans après son arrivée en ondes, Brett, Criquette et compagnie font toujours la manchette des réseaux sociaux, où un nouveau public découvre les inoubliables expressions et scènes de la série culte. Réunir Marc Labrèche, Anne Dorval, Pascale Bussières, Élise Guilbault et Pierre Brassard sur un même plateau, on en rêve!

Dans une galaxie près de chez vous

Avec un troisième film en préparation, le moment ne serait-il pas bien choisi pour rehausser l’intérêt du public - jeune et moins jeune - pour la marque Dans une galaxie? Au tournant des années 2000, la série jeunesse a su capter l’attention d’un vaste auditoire, qui s’est pris d’affection pour les comédiens Guy Jodoin, Mélanie Maynard et Claude Legault, pour ne nommer que ceux-là. Un univers musical à saveur galactique proposée par France Beaudoin, ça promet, non?

Ramdam

De toutes les séries jeunesse ayant été diffusées à la télé québécoise, Ramdam est probablement celle qui a connu le plus fort rayonnement. Si certains ont quelque peu mis de côté leur carrière dans les médias pour se consacrer à d'autres passions, nous sommes d'avis que des retrouvailles seraient tout indiquées!

Les filles de Caleb

Quelle série québécoise a autant marqué les générations si ce n’est Les filles de Caleb! Avec Marina Orsini et Roy Dupuis, notamment, la série est rapidement devenue un véritable phénomène de société, qui fait tout simplement partie de notre identité culturelle. En conjuguant la force de frappe d’En direct de l’univers et la nostalgie insufflée par Les filles de Caleb, un épisode très spécial pourrait raviver des souvenirs chez les téléspectateurs.

Empathie

Actuellement diffusée sur les ondes de Noovo, c'est en réalité l'an dernier que nous avons pu découvrir pour la première fois l'oeuvre de Florence Longpré, récoltant un succès monstre auprès du public. Récemment récompensés aux derniers prix Gémeaux, les comédiens de la série se feraient certainement une joie de présenter leur univers, en attendant la saison 2...

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.