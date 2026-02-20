Sylvie de L'amour est dans le pré reçoit un cadeau significatif de son amoureuse

Sylvie Larochelle de L'amour est dans le pré semble filer le parfait bonheur avec son amoureuse. Voyez une photo du couple ici.

Jeudi, l'agricultrice a partagé une photo sur ses réseaux sociaux. Il s'agissait d'un cadeau très significatif que sa douce venait de lui offrir.

Son message va comme suit : « Salut gang, j'ai reçu un beau cadeau de ma Douce! Une belle plaque pour me féliciter d'avoir ma ferme! Tard dans ma vie, j'ai eu la passion des vaches et je peux vous dire de croire en vous dans vos capacités et détermination. J'en ai arraché car j'avais pu 20 ans comme relève et que j'étais une femme seule! Aujourd'hui, j'ai 130 têtes et proche de 71 kilos pi bin bin heureuse avec mes filles pi ma belle amoureuse. Si j'ai été capable de foncé, tout l'monde peut... Bonne journée xx ».

Voyez sa publication au bas de l'article.

Précisons que Sylvie Piché, la conjointe de la productrice laitière Sylvie Larochelle, a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux qu'elle vendait sa maison de Saint-Raymond en écrivant : « En route vers de nouveaux projets de vie ❤️ ». Voyez une image de la chaleureuse propriété au bas de l'article et consultez la fiche complète sur le site de Remax ici.

On peut donc s'imaginer que les deux femmes vivront bientôt sous le même toit.

Mentionnons au passage que le 17 janvier dernier, Sylvie annonçait une autre bonne nouvelle : un petit veau, du nom de Noémie, avait rejoint la famille. Voyez des photos ci-dessous.