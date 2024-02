Les stars affluent pour la Coupe Rogers 2019 à Montréal

La Coupe Rogers est toujours un événement très couru par les vedettes. C'est pourquoi chaque année sont organisés plusieurs événements en ce sens, en marge des tournois de tennis.

Ce lundi avait lieu un cocktail auquel étaient conviés plusieurs artistes.

Parmi les convives, on souligne la présence de Catherine Proulx-Lemay et son amoureux Jean-Moïse Martin, Jean-René Dufort, Pénélope McQuade, Thomas Beaudoin, Sébastien Benoît, Alexandre Despatie, France Castel et plusieurs autres. Rappelons que Catherine Proulx-Lemay a récemment obtenu un rôle d'importance dans District 31. Les détails ici.

Notons aussi la présence des nouveaux fiancés Charles Hamelin et Geneviève Tardif.

