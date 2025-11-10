Les 15 plus beaux couples du 47e Gala de l'Adisq

Dimanche, plusieurs couples ont défilé sur le tapis rouge du gala de l'ADISQ.

L'acteur Robin-Joël Cool accompagnait sa douce, Viviane Audet, qui a remporté un Félix lors du Premier gala, son premier en 20 ans de carrière.

Paul Daraîche a posé au bras de Johanne, sa conjointe des 35 dernières années, alors que Katrine Sansregret a présenté son nouvel amoureux. Plus de détails ici.

De son côté, Jay Scott était accompagné de sa partenaire de vie, la créatrice de contenu Rosemarie Santerre, alors que le chanteur country Francis Degrandpré a posé avec son amoureuse, Marianne Boivin.

Voyez les 15 couples qui ont attiré notre attention sur le tapis rouge de l'ADISQ ci-dessous.

