À l'instar de Limp Bizkit il y a quelques jours, c'était soir de nostalgie générationnelle ce mercredi sur les Plaines d'Abraham du Festival d'été de Québec, alors que la star de la pop Kesha était attendue de pied ferme par une marée de fans. Les jeunes femmes s'étaient habillées pour l'occasion, arborant les mèches bleues, les jupes courtes et les tops léopard, signe incontestable que la pop du début des années 2000 et sa mode connaissent un regain de vie sans précédent en ce moment.

Pour l'occasion, les organisateurs du Festival avaient concocté un programme alléchant, avec The All-American Rejects et Shaggy en première partie. Après une introduction rock énergique des Rejects, qui ont profité de l'occasion pour se moquer « des riches » dans les loges corporatives, Shaggy a pris possession de la scène pour un tour de piste qui a fait monter la chaleur d'un cran, avec plusieurs succès reggae-pop dont « Sexy Lady » et « It Wasn't Me » et une animation de la foule formidable qui a opéré à fond la caisse. La table était mise pour Kesha.

C'est dans une mise en scène très théâtrale que la diva a fait son entrée en scène, affublée d'ailes en forme de coeur, devant une foule survoltée. Très en beauté et affranchie, Kesha a lancé le bal avec son plus grand succès « Tik Tok », au grand bonheur de la foule qui l'a accompagnée en devenant un choeur à ciel ouvert.

Pour la petite histoire, l'artiste s'est réapproprié son corpus musical depuis 2023, après une bataille légale avec son ancien gérant, Dr Luke, qu'elle a poursuivi en justice pour agression sexuelle, une histoire qui s'est finalement réglée hors cour. Depuis, la chanteuse donne une seconde vie à ses succès, en spectacle, tout en modifiant certaines paroles. « Il y a certaines de ces chansons que je n'avais pas chanté depuis 13 ans », a-t-elle lancé au public, ses « animals » pour les mettre en contexte de ce Freedom Tour revival.

Pour le hits « Blow », la chanteuse est revenue sur scène après l'un de ses nombreux changements de costume, avant de se lancer dans une audacieuse chorégraphie, accompagnée de six danseurs. De là, les succès ont défilé à vitesse grand V (voir la setlist ci-dessous), parfois même avec des versions écourtées. L'ensemble n'était pas sans rappeler Madonna ou Lady Gaga, alors que l'artiste proposait des enchaînements de danse très calculés.

Malheureusement, les interactions avec les spectateurs ont été peu fréquentes, ce qui a semblé affecter le moral des troupes à un certain point. La nouveauté « Joyride » et les succès « Timber », « Die Young », « Your Love Is My Drug » et « We R Who We R » ont été conservés pour le dernier droit du spectacle, qui avait tout les allures d'un long vidéoclip.

Festif, dansant, fièrement queer bien qu’un peu trop hermétique, voici le spectacle qui nous a été offert ce soir, devant une foule de curieux. Si on aurait aimé la voir prendre plus son pied avec ses fans, on doit dire que cette liberté renouvelée va très bien à Kesha, qui en a fait bon usage ce soir pour un divertissement dynamique et visuellement réjouissant!