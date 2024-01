Le festival Lasso dévoile sa programmation 2024

C'est avec excitation que nous découvrions aujourd'hui la programmation complète de la troisième édition du festival LASSO Montréal. Du 16 au 17 août, le parc Jean-Drapeau vibrera au son de grands noms de la scène country, offrant aux spectateurs une fin de semaine mémorable. Voyez nos images des années précédentes, ici.

Et si les amateurs de new-country n'ont pas été gâtés par le cocktail météorologique qui fut réservé à la seconde édition de l’événement, les têtes d'affiche de 2024 promettent déjà d'ensoleiller le week-end des festivaliers (beau temps, mauvais temps!). Lors de leur dévoilement en décembre, les noms de Sam Hunt, dont le style musical marie le country à des influences pop et R&B, et d’Eric Church « The Chief », ont été chaudement accueillis par le public. On vous donnait plus de détails sur ces artistes phares dans ce précédent article.

Il faut croire que l’équipe de LASSO Montréal n'avait pas fini de nous surprendre, car encore plus de talents qui font battre notre cœur sont officiellement à l'agenda. Dustin Lynch, Brett Young, Tyler Hubbard, Megan Moroney, Matt Lang, Kip Moore, Josh Ross, Laurence St-Martin, et plusieurs autres se produiront pendant le festival. Voyez ci-bas le visuel de la programmation.