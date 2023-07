À coeur battant

À cœur battant gravite donc autour du Centre de prévention de la violence (CPV), un organisme communautaire qui intervient auprès des hommes violents. Il a été mis sur pied afin de permettre une prise de conscience à ces hommes ayant commis des actes de violence auprès de leur femme, leurs enfants, leurs parents et même leurs amis(es) et collègues.

Le Centre bénéficie d’un intervenant de premier choix : Christophe L’Allier (Roy Dupuis). Psychoéducateur de formation, il a été bénévole avant de travailler pour un organisme semblable, l’école Marie-Labrecque, dédiée aux jeunes femmes enceintes. Il choisit de s’engager dans une nouvelle cause qui le touche de près : la violence dans la famille. Il en a lui-même vécu et fait vivre alors qu’il était jeune adulte. Il a depuis fait une longue réflexion sur le sujet et a réussi à se défaire de ses ressorts.