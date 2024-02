Sia interprète la chanson thème de Trouver Doris, une reprise de « Unforgettable »

La bande sonore de Trouver Doris met en vedette la musique de Thomas Newman et l’interprétation de la chanson « Unforgettable » par Sia. Elle sera disponible le 17 juin 2016 dans tous les bons disquaires et magasins, sous l’étiquette Walt Disney Records. Le film d’animation Trouver Doris sortira en salle à travers l'Amérique du Nord le même jour.

Voici le synopsis officiel du film :

Doris (voix de Ellen DeGeneres), le plus attachant des poissons bleus amnésiques, qui vit paisiblement sur la barrière de corail avec ses amis Nemo (voix de Hayden Rolence) et Martin (voix de Albert Brooks). Lorsque Doris se souvient qu'elle a une famille qui pourrait être à sa recherche, le trio embarque dans une aventure en direction du Marine Life Institute (MLI) de la Californie, un centre de réhabilitation et un aquarium, qui changera leur vie.

Afin de retrouver sa mère (voix de Diane Keaton) et son père (voix de Eugene Levy), Doris demande l'aide de trois des résidents les plus intrigants du MLI : Hank la pieuvre grincheuse (voix de Ed O'Neill); Bailey (voix de Ty Burrell) le béluga convaincu que ses compétences en écholocation sont défaillantes et Destiny (voix de Kaitlin Olson), un requin-baleine myope. Naviguant adroitement dans les dédales complexes du MLI, Doris et ses amis vont découvrir la magie de leurs imperfections, amitié et famille.